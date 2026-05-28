Будуть забивати більше? УПЛ гратиме новим унікальним м'ячем: у чому його фішка та яка ціна

Що відомо про новий м'яч

В УПЛ виділили кілька суто практичних змін у структурі м'яча, які впливають на його поведінку під час гри.

Менше швів. М'яч зшили усього з 8 великих панелей замість традиційних кількох десятків. Це робить його аеродинаміку стабільнішою, а політ після сильних ударів – більш прямим і передбачуваним.

Рельєфна поверхня. На зовнішній шар товщиною 1,1 мм нанесено спеціальну 3D-текстуру та втиснуті лінії. Вони зменшують опір повітря та покращують зчеплення з бутсою, що допомагає краще контролювати м'яч у дощову погоду.

Новий внутрішній наповнювач. Завдяки використанню фірмового шару піни NITRO м'яч поєднує пружність із м'якістю під час прийому.

Утримання тиску. Конструкція камери та оновлений повітряний клапан розраховані на те, щоб м'яч ідеально тримав початковий тиск і форму протягом усього матчу без жодних деформацій від сильних ударів.

Новий офіційний м'яч УПЛ (фото: УПЛ)

Де грають таким же

Новий офіційний м'яч УПЛ уже пройшов сертифікацію за найвищим стандартом FIFA Quality Pro. Це означає, що за своїми характеристиками (вага, збереження форми та стійкість до вологи) він допущений до турнірів будь-якого міжнародного рівня.

Точно такими ж м'ячами цієї лінійки зараз грають у провідних європейських чемпіонатах – англійській Прем'єр-лізі, іспанській Ла Лізі, італійській Серії А та португальській Прімейрі.

Скільки коштує та де купити

В Україні оригінальна новинка вже надійшла у продаж: на офіційному сайті та у фірмових магазинах бренду. Її вартість становить 6 990 гривень.