Битвы за элиту: полное расписание и где смотреть переходные матчи за право играть в УПЛ

Сегодня, 5 июня, состоятся первые поединки плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2026/27. В двухматчевых противостояниях сойдутся "Александрия" - "Левый Берег" и "Кудривка" - "Агробизнес".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Вице-чемпион прошлого сезона "Александрия" завершила чемпионат на 15-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Команда избежала прямого вылета и попала в переходные матчи после того, как львовский "Рух" (занявший 14-е место) снялся с чемпионата и решил перейти во Вторую лигу. Соперником команды из Кировоградщины станет киевский "Левый Берег", который завоевал бронзовые награды Первой лиги. Стартовая игра двухматчевого противостояния состоится на домашней арене александрийцев - стадионе "Ника" и начнется в 15:30.
"Кудривка" финишировала на 13-м месте в элите. Ей будет противостоять волочиский "Агробизнес" - четвертая команда Первой лиги. Номинально домашний поединок команда из Черниговщины проведет на стадионе "Авангард" в Ривне. Матч стартует в 18:00.
Плей-офф состоит из двух игр. Ответные матчи, которые окончательно определят состав участников следующего сезона Премьер-лиги, запланированы на вторник, 9 июня.
Расписание серий плей-офф:
Пятница, 5 июня
Вторник, 9 июня
По итогам сезона-2025/26 высший дивизион напрямую покинули "Полтава" и львовский "Рух". В то же время прямые путевки в УПЛ завоевали триумфатор Первой лиги черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", который финишировал вторым.
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.