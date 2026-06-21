Борьба за выживание в Лиге наций: на каком месте находится Украина после поражения от Болгарии

Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций-2026 по волейболу. В последнем матче второй недели "сине-желтые" в сверхпринципиальной битве за выживание в элите уступили Болгарии. Пятисетовый триллер завершился драматическим тай-брейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Стартовый сет прошел в равной борьбе, но Болгария оказалась сильнее в концовке - 25:22. После этого подопечные Якуба Глушака перехватили инициативу и выиграли две следующие партии (25:19 и 25:21), поведя по сетам 2:1.
Однако перекрыть диагональ сборной Болгарии в четвертом и пятом сетах украинкам не удалось - соперницы раз за разом эффективно атаковали мягкими бросками.
Четвертая партия завершилась уверенной победой болгарок (25:15), а в решающем тай-брейке ни одна из команд не отставала от соперника более чем на одно очко.
Украина отыграла два матчбола, но Болгария с третьей попытки вырвала победу благодаря очередному удару - 17:15.
Самой результативной волейболисткой матча стала украинка Анна Артишук, которая показала свой лучший результат в сезоне, набрав 22 очка. В составе Болгарии 16 очков на свой счет записала Мерелин Николова.
После игры Анна Артишук отметила, что гордится командой, которая сражалась как один игрок, но в решающий момент девушки просто не смогли завершить свои атаки.
Главный тренер Якуб Глушак также выразил недовольство результатом, подчеркнув, что постоянные сбросы соперниц психологически "прибили" украинскую команду.
Отдельным эпизодом матча, повлиявшим на эмоциональное состояние украинок, стало спорное решение судьи.
При счете 10:7 в пользу Болгарии в четвертом сете связующая Лора Савчева выполнила подачу, но судьи сначала зачли очко Украине из-за удержания мяча болгарской игроком.
Согласно правилам волейбола, челленджи на задержку мяча не предусмотрены. Несмотря на это, под активным давлением болгарской стороны рефери все же пересмотрела видеоповтор и изменила свое решение в пользу Болгарии.
Подобный инцидент с двуручным отбиванием Сары ван Аллен накануне решил исход матча между Нидерландами и Польшей, однако тогда арбитры проигнорировали призывы голландских волейболисток к пересмотру и оставили очко за полячками.
Благодаря очку, заработанному в тай-брейке, Украина удерживает промежуточную позицию в зоне выживания, опережая Болгарию.
Параллельно Бельгия в похожем стиле одержала волевую победу над Францией (3:2), оставив француженок на последней строчке.
Текущее положение команд в нижней части таблицы:
Впереди в программе игрового дня остаются матчи Канада - Польша, Италия - Япония, Германия - Бразилия, Таиланд - Нидерланды и Турция - Китай.
Заключительную игровую неделю Лиги наций сборная Украины начнет 8 июля матчем против сильной команды Италии, а всего до завершения основного раунда украинки проведут четыре встречи.
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