Битва за выживание в элите: обновилась таблица женской Лиги наций по волейболу

Бой против чемпионок и результаты тура

На старте заключительной соревновательной недели украинки встретились с грозным соперником - действующими чемпионками мира из Италии. Сенсации не произошло, "сине-желтые" уступили со счетом 1:3.

Наши волейболистки смогли навязать борьбу и забрать вторую партию, но больше команды не хватило.

В общем, этот игровой день показался бескомпромиссным. В двух матчах соперницам пришлось играть максимальные пять сетов, чтобы обнаружить более сильного. Сербия, США и Нидерланды не оставили шансов своим оппоненткам, оформив уверенные победы "всуху".

Все результаты старта третьей недели:

Турция – Польша – 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:19)

Таиланд – США – 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)

Япония – Бразилия – 1:3 (20:25, 25:19, 19:25, 23:25)

Бельгия - Доминиканская Республика - 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12)

Украина – Италия – 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25)

Китай - Канада - 2:3 (25:19, 17:25, 22:25, 25:23, 11:15)

Франция - Нидерланды - 0:3 (22:25, 18:25, 23:25)

Чехия - Германия - 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 17:25)

Сербия – Болгария – 3:0 (25:16, 25:19, 27:25)

Борьба за выживание: положения команд

После десяти игровых дней подопечные Якуба Глушака остаются на 15-й строчке общего зачета. Задача команды неизменна - сохранить место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Пока ниже нас расположилась Болгария (имеющая аналогичное количество побед, но худшую разницу сетов), а также Доминиканская Республика и Франция. Последние вообще замыкают пелотон только с одним выигранным матчем.

Турнирная таблица (после матчей 9 июля):

США – 8 побед, 23 очка (24:6) Бразилия – 8 побед, 23 очка (26:11) Италия – 7 побед, 21 очко (23:10) Турция – 7 побед, 18 очков (22:14) Польша – 6 побед, 17 очков (22:15) Канада – 6 побед, 17 очков (22:16) Япония – 6 побед, 16 очков (20:15) Нидерланды – 5 побед, 15 очков (18:12) Китай – 5 побед, 15 очков (20:17) Германия – 4 победы, 14 очков (18:19) Чехия – 4 победы, 11 очков (13:17) Бельгия – 4 победы, 10 очков (16:23) Сербия – 3 победы, 13 очков (18:18) Таиланд – 2 победы, 9 очков (12:22) Украина – 2 победы, 6 очков (13:25) Болгария – 2 победы, 5 очков (8:23) Доминиканская Республика – 1 победа, 6 очков (10:25) Франция – 1 победа, 4 очка (9:26)

Формат плей-офф и календарь сборной Украины

По регламенту Лиги наций в решающую стадию (плейоф) пробьются лишь семь лучших команд турнира. Восьмую путевку автоматически получит сборная страны, которая будет принимать финальный розыгрыш.

Впереди украинской сборной еще три сверхважных поединка, которые определят судьбу прописки в элите. Следующий вызов – матч против сборной Китая.

Расписание ближайших игр "сине-желтых":

9 июля (четверг), 15:30. Китай – Украина

Китай – Украина 10 июля (пятница), 12:00. Украина - Доминиканская Республика

Украина - Доминиканская Республика 12 июля (воскресенье), 06:00. Бельгия – Украина

Официальным транслятором женской Лиги наций в Украине "Cуспільне Спорт". Все поединки можно посмотреть вживую на их цифровой платформе, в эфире местных телеканалов вещателя, а также на YouTube-канале "Суспілтне Спорт".