Битва за виживання в еліті: оновилася таблиця жіночої Ліги націй з волейболу

У жіночій Лізі націй з волейболу 2026 року завершилися стартові поєдинки третього ігрового тижня. За підсумками десятого змагального дня оновилася проміжна турнірна таблиця, де збірна України веде напружену боротьбу за збереження прописки в еліті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт Volleyball National Leage .
На старті заключного змагального тижня українки зустрілися з грізним суперником - чинними чемпіонками світу з Італії. Сенсації не сталося, "синьо-жовті" поступилися з рахунком 1:3.
Наші волейболістки змогли нав'язати боротьбу та забрати другу партію, але на більше команди не вистачило.
Загалом цей ігровий день видався безкомпромісним. У двох матчах суперницям довелося грати максимальні п'ять сетів, аби виявити сильнішого. Натомість Сербія, США та Нідерланди не залишили шансів своїм опоненткам, оформивши впевнені перемоги "всуху".
Усі результати старту третього тижня:
Після десяти ігрових днів підопічні Якуба Глушака залишаються на 15-й сходинці загального заліку. Завдання команди незмінне - зберегти місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.
Поки що нижче за нас розташувалася Болгарія (яка має аналогічну кількість перемог, але гіршу різницю сетів), а також Домініканська Республіка та Франція. Останні взагалі замикають пелотон лише з одним виграним матчем.
Турнірна таблиця (після матчів 9 липня):
За регламентом Ліги націй до вирішальної стадії (плейоф) проб'ються лише сім найкращих команд турніру. Восьму путівку автоматично отримає збірна країни, яка прийматиме фінальний розіграш.
Попереду в української збірної ще три надважливі поєдинки, які визначать долю прописки в еліті. Наступний виклик - матч проти збірної Китаю.
Розклад найближчих ігор "синьо-жовтих":
Офіційним транслятором жіночої Ліги націй в Україні є "Суспільне Спорт". Усі поєдинки можна подивитися наживо на їхній цифровій платформі, в ефірі місцевих телеканалів мовника, а також на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
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