Битва за виживання в еліті: оновилася таблиця жіночої Ліги націй з волейболу

Бій проти чемпіонок та результати туру

На старті заключного змагального тижня українки зустрілися з грізним суперником - чинними чемпіонками світу з Італії. Сенсації не сталося, "синьо-жовті" поступилися з рахунком 1:3.

Наші волейболістки змогли нав'язати боротьбу та забрати другу партію, але на більше команди не вистачило.

Загалом цей ігровий день видався безкомпромісним. У двох матчах суперницям довелося грати максимальні п'ять сетів, аби виявити сильнішого. Натомість Сербія, США та Нідерланди не залишили шансів своїм опоненткам, оформивши впевнені перемоги "всуху".

Усі результати старту третього тижня:

Туреччина - Польща - 3:1 (27:25, 20:25, 25:19, 25:19)

Таїланд - США - 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)

Японія - Бразилія - 1:3 (20:25, 25:19, 19:25, 23:25)

Бельгія - Домініканська Республіка - 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12)

Україна - Італія - 1:3 (15:25, 25:23, 10:25, 21:25)

Китай - Канада - 2:3 (25:19, 17:25, 22:25, 25:23, 11:15)

Франція - Нідерланди - 0:3 (22:25, 18:25, 23:25)

Чехія - Німеччина - 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 17:25)

Сербія - Болгарія - 3:0 (25:16, 25:19, 27:25)

Боротьба за виживання: положення команд

Після десяти ігрових днів підопічні Якуба Глушака залишаються на 15-й сходинці загального заліку. Завдання команди незмінне - зберегти місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Поки що нижче за нас розташувалася Болгарія (яка має аналогічну кількість перемог, але гіршу різницю сетів), а також Домініканська Республіка та Франція. Останні взагалі замикають пелотон лише з одним виграним матчем.

Турнірна таблиця (після матчів 9 липня):

США - 8 перемог, 23 очки (24:6) Бразилія - 8 перемог, 23 очки (26:11) Італія - 7 перемог, 21 очко (23:10) Туреччина - 7 перемог, 18 очок (22:14) Польща - 6 перемог, 17 очок (22:15) Канада - 6 перемог, 17 очок (22:16) Японія - 6 перемог, 16 очок (20:15) Нідерланди - 5 перемог, 15 очок (18:12) Китай - 5 перемог, 15 очок (20:17) Німеччина - 4 перемоги, 14 очок (18:19) Чехія - 4 перемоги, 11 очок (13:17) Бельгія - 4 перемоги, 10 очок (16:23) Сербія - 3 перемоги, 13 очок (18:18) Таїланд - 2 перемоги, 9 очок (12:22) Україна - 2 перемоги, 6 очок (13:25) Болгарія - 2 перемоги, 5 очок (8:23) Домініканська Республіка - 1 перемога, 6 очок (10:25) Франція - 1 перемога, 4 очки (9:26)

Формат плей-офф та календар збірної України

За регламентом Ліги націй до вирішальної стадії (плейоф) проб'ються лише сім найкращих команд турніру. Восьму путівку автоматично отримає збірна країни, яка прийматиме фінальний розіграш.

Попереду в української збірної ще три надважливі поєдинки, які визначать долю прописки в еліті. Наступний виклик - матч проти збірної Китаю.

Розклад найближчих ігор "синьо-жовтих":

9 липня (четвер), 15:30. Китай - Україна

Китай - Україна 10 липня (п'ятниця), 12:00. Україна - Домініканська Республіка

Україна - Домініканська Республіка 12 липня (неділя), 06:00. Бельгія - Україна

Офіційним транслятором жіночої Ліги націй в Україні є "Суспільне Спорт". Усі поєдинки можна подивитися наживо на їхній цифровій платформі, в ефірі місцевих телеканалів мовника, а також на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".