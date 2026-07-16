Аргентине грозит наказание из-за празднования победы над Англией на ЧМ-2026

Скандальный баннер на футбольном поле

Сразу после финального свистка, празднуя невероятный камбэк и выход в финал, полузащитник аргентинцев Джованни Ло Чельсо, защитники Николас Отаменди и Лисандро Мартинес развернули на газоне стадиона большой баннер. На нем была надпись на испанском языке: "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвинские острова – аргентинские").

По информации СМИ, плакат сначала принадлежал болельщикам на трибунах, но впоследствии футболисты вынесли его прямо в игровую зону. Этот жест вызвал волну возмущения в Великобритании и мгновенно приковал внимание футбольных чиновников.

Дело в том, что правила Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и дисциплинарный кодекс ФИФА строго-настрого запрещают любые политические, религиозные или личные заявления, лозунги и символику на экипировке или во время официальных мероприятий на стадионе. Организаторы турнира классифицировали поединок как матч повышенного риска, а американские власти заранее предупреждали о запрещении пронесения подобной атрибутики.

Скандальный баннер на поле (фото: x.com/AFASeleccionEN)

Реакция политиков и позиция главного тренера

Инцидент быстро вышел на государственный уровень. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль еще перед игрой подогревала интерес к противостоянию, назвав его "возможностью поставить захватчиков на место". После игры она триумфально прокомментировала скандальный поступок команды.

"Нам запретили приносить эту тему на стадион, но они забыли, что мы носим ее в своей крови и наших сердцах", - отметила Вильярруэль.

Сами футболисты тоже не скрывали эмоций. Полузащитник Леандро Паредес на вопрос о баннере ответил лаконично: "Они всегда будут аргентинскими".

В то же время, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пытался дистанцироваться от конфликта, отметив, что спорт и политику смешивать не стоит, а война 1982 года была слишком трагической страницей истории.

Какие последствия ждут сборную Аргентины

ФИФА ожидает официальных рапортов от делегатов матча и арбитров, после чего начнется детальная оценка эпизода. Если организация официально откроет дисциплинарное производство и сочтет баннер политическим, Ассоциации футбола Аргентины и непосредственным участникам инцидента грозят большие денежные штрафы или даже дисквалификации.

Что известно о споре за острова

Спор за контроль над Фолклендскими (в Аргентине – Мальвинскими) островами между Великобританией и Аргентиной длится почти два столетия, когда в 1833 году Лондон установил свой суверенитет над архипелагом.

Самая горячая фаза противостояния произошла в 1982 году, когда аргентинские войска высадились на острова. Это спровоцировало 74-дневную Фолклендскую войну, которая завершилась капитуляцией Аргентины и унесла жизни более 900 военнослужащих с обеих сторон.

Сегодня архипелаг де-факто остается британской заморской территорией, что подтвердил и референдум 2013 года, на котором более 99% местных жителей проголосовали за сохранение статуса. Однако в ООН ситуацию до сих пор классифицируют как спорную и призывают страны решить вопрос суверенитета путем мирных двусторонних переговоров, тогда как для аргентинского общества эта тема остается очень болезненной национальной идеей.