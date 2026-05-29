Абсолютно топовая компания: Костюк повторила уникальный успех величайших теннисисток века

Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает победное шествие на грунтовых кортах. Пробившись в четвертый раунд Ролан Гаррос, 23-летняя киевлянка оформила уникальное достижение, которое в XXI веке покорилось лишь избранным теннисисткам.
В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Марта Костюк уверенно разобралась с опытной швейцаркой Викторией Голубич, закрыв матч в двух сетах (6:4, 6:3). Эта победа не только позволила украинке во второй раз в карьере выйти в 1/8 финала парижского Грэндслема, но и продлила ее невероятную беспроигрышную серию на грунте до 15 поединков подряд.
Костюк стала первой теннисисткой в истории Украины, которая выдала столь мощный старт на кортах с этим покрытием. Что касается мирового масштаба, то в XXI веке подобную доминацию (15 и более побед со старта грунтового сезона) демонстрировали только настоящие легенды:
Теперь к ним присоединилась и Марта Костюк.
Фантастическое шествие Марты продолжается еще с середины апреля, когда она начала свой путь победой на Кубке Билли Джин Кинг. С тех пор вторая ракетка Украины не знает горечи поражений, успев за этот период завоевать титулы на турнире в Руане и на престижном "тысячнике" в Мадриде.
Серия побед Марты Костюк в сезоне-2026:
Кубок Билли Джин Кинг
Руан (WTA 250)
Мадрид (WTA 1000)
Ролан Гаррос
Впрочем, праздновать исторический рекорд у Марты времени нет. Впереди ее ждет самый серьезный экзамен в сезоне.
Уже в воскресенье, 31 мая, в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, Костюк сойдется на корте с полькой Игой Свёнтек. Действующая третья ракетка мира является настоящим титаном грунтовых кортов. Поэтому болельщиков ждет огненное противостояние.
