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Абсолютная легенда: Мбаппе переписал историю сборной Франции

22:10 14.07.2026 Вт
2 мин
Полуфинал против Испании позволил Килиану обойти легендарного голкипера "Ле Бле"
aimg Малюгин Никита
Это достижение покорилось нападающему в возрасте 27 лет (Фото: Getty Images)

Нападающий Килиан Мбаппе установил абсолютный рекорд национальной сборной Франции по количеству сыгранных поединков на чемпионатах мира по футболу. Историческое достижение покорилось форварду благодаря выходу на полуфинальную игру ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический портал Actu Foot .

Полуфинальный поединок чемпионата мира против сборной Испании стал для лидера французской сборной 21-м матчем на мировых первенствах. Благодаря этому Килилан Мбаппе обошел Уго Льориса.

Лидеры Франции по матчам на мундиалях

Бывший капитан и легендарный вратарь "Ле Блё" 20 раз выходил на поле в рамках мундиалов. Третье место по этому показателю занимает Антуан Гризманн с 19 матчами.

А закрывают топ-5 еще два футболиста, которые уже закончили выступления в сборной – Оливье Жиру и Рафаэль Варан. У обоих игроков по 18 матчей.

Учитывая возраст лидера сборной, этот рекорд может стать практически недостижимым для последующих поколений французских игроков на долгие десятилетия.

Рекорды Мбаппе

27-летний нападающий имеет на счету кучу рекордов, однако сосредоточимся только на тех, которые покорились Килиану в футболке сборной:

  • Первый игрок в истории, забивший по 8 голов на двух разных чемпионатах мира (а также первый, кто совершил минимум 10 результативных действий на двух мундиалях подряд;
  • Первый игрок в истории Франции, которому покорились 100 результативных действий – 64 гола и 37 ассистов в 104-х матчах.
  • Абсолютный рекордсмен по количеству победных голов на чемпионатах мира – восемь.

Также Килиан Мбаппе ведет заочную борьбу с Лионелем Месси за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Пока лидирует аргентинец с 21-м мячом, а Килиан идет вторым с 20-ю голами. Однако шансы обойти легендарного аргентинца у Мбаппе еще точно будут.

Напомним, что ранее искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов. Также мы рассказывали, как Килиан Мбаппе покорил космическую метку результативности в сборной Франции.

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