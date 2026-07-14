Абсолютная легенда: Мбаппе переписал историю сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе установил абсолютный рекорд национальной сборной Франции по количеству сыгранных поединков на чемпионатах мира по футболу. Историческое достижение покорилось форварду благодаря выходу на полуфинальную игру ЧМ-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический портал Actu Foot .
Полуфинальный поединок чемпионата мира против сборной Испании стал для лидера французской сборной 21-м матчем на мировых первенствах. Благодаря этому Килилан Мбаппе обошел Уго Льориса.
Бывший капитан и легендарный вратарь "Ле Блё" 20 раз выходил на поле в рамках мундиалов. Третье место по этому показателю занимает Антуан Гризманн с 19 матчами.
А закрывают топ-5 еще два футболиста, которые уже закончили выступления в сборной – Оливье Жиру и Рафаэль Варан. У обоих игроков по 18 матчей.
Учитывая возраст лидера сборной, этот рекорд может стать практически недостижимым для последующих поколений французских игроков на долгие десятилетия.
27-летний нападающий имеет на счету кучу рекордов, однако сосредоточимся только на тех, которые покорились Килиану в футболке сборной:
Также Килиан Мбаппе ведет заочную борьбу с Лионелем Месси за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Пока лидирует аргентинец с 21-м мячом, а Килиан идет вторым с 20-ю голами. Однако шансы обойти легендарного аргентинца у Мбаппе еще точно будут.
Напомним, что ранее искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов. Также мы рассказывали, как Килиан Мбаппе покорил космическую метку результативности в сборной Франции.