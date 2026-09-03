Остановят футбол в честь Месси: в Аргентине готовят грандиозное чествование легенды

Остановка матчей на 10-й минуте

По решению Ассоциации футбола Аргентины, в ближайшем туре все поединки под эгидой организации будут приостановлены на 10-й минуте первого тайма. Символическая пауза в честь легендарного 10-го номера займет минуту, в течение которой игроки, арбитры и болельщики устроят овации. Акция коснется мужских и женских турниров по футболу, футзалу и пляжному футболу.

Кроме того, на аренах с мультимедийными экранами перед стартовым свистком покажут специальный видеоролик с лучшими моментами карьеры восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

Такую церемонию уже успели провести во время кубкового противостояния "Бока Хуниорс" и "Велеса".

Эпохальная карьера Лео в сборной

39-летний нападающий "Интер Майами" простился с "альбиселесте" в статусе абсолютного рекордсмена по всем ключевым показателям. В его активе 207 поединков, 125 забитых мячей и 68 результативных передач в форме национальной команды.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).