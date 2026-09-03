Зупинять футбол на честь Мессі: в Аргентині готують грандіозне вшанування легенди

Зупинка матчів на 10-й хвилині

За рішенням Асоціації футболу Аргентини, у найближчому турі абсолютно всі поєдинки під егідою організації будуть призупинені на 10-й хвилині першого тайму. Символічна пауза на честь легендарного 10-го номера триватиме хвилину, протягом якої гравці, арбітри та вболівальники влаштують овації. Акція торкнеться чоловічих та жіночих турнірів з футболу, футзалу та пляжного футболу.

Крім того, на аренах із мультимедійними екранами перед стартовим свистком покажуть спеціальний відеоролик з найкращими моментами кар'єри восьмиразового володаря "Золотого м'яча".

Таку церемонію вже встигли провести під час кубкового протистояння "Бока Хуніорс" та "Велеса".

Епохальна кар'єра Лео у збірній

39-річний нападник "Інтер Маямі" попрощався з "альбіселесте" у статусі абсолютного рекордсмена за всіма ключовими показниками. У його доробку 207 поєдинків, 125 забитих м'ячів та 68 результативних передач у формі національної команди.

Разом із збірною Аргентини Мессі здобув "золото" Олімпіади-2008, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі піднімав над головою Кубок Америки (у 2021 та 2024 роках).