Как прошел матч

Встреча состоялась на стадионе "Колос" в Ковалевке. "Оболонь" проводила номинально домашний матч не на собственной арене из-за неудовлетворительного состояния газона.

В начале поединка хозяева создали опасный момент с участием Дениса Теслюка. Полузащитник получил передачу в штрафной, но Кирилл Дришлюк успел выбить мяч в подкате.

На 21-й минуте Теслюк снова оказался на ударной позиции. После подачи с углового он выиграл борьбу и пробил головой рядом со штангой.

"Заря" больше владела мячом и постепенно начала создавать моменты у ворот соперника.

На 37-й минуте Владлен Юрченко завершил комбинацию луганцев ударом, однако защитник хозяев Артем Мороз заблокировал его попытку.

Вскоре Сергей Бойко опасно пробил издалека, однако Назарий Федоровский перевел мяч на угловой.

До перерыва команды так и не открыли счет.

"Заря" не реализовала свои моменты

Во втором тайме гости продолжили искать возможности для взятия ворот.

На 51-й минуте Игорь Пердута исполнил навес в штрафную, которую головой замкнул Артем Нестеренко. Однако мяч пролетел мимо ворот.

На 63-й минуте главный тренер "Зари" Виктор Скрипник усилил нападение, выпустив Филиппа Будковского и Игоря Горбача.

На 78-й минуте Горбач пробил головой после очередной подачи Пердуты, но не попал в ворота. Через минуту нападающий нанес еще один удар, однако голкипер "Оболони" справился с ним.

Впоследствии свой шанс получил Будковский. Форвард пробил в одно касание, однако защитники хозяев помешали ему отличиться.

Особенно напряженной показалась концовка встречи.

На 85-й минуте Юрченко мощно пробил после отскока мяч, но Федоровский спас хозяев.

Последний опасный момент возник уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте Горбач запер навес ударом с близкого расстояния, однако вратарь "Оболони" отбил мяч с ближнего угла.

В итоге команды завершили встречу без забитых мячей.

"Оболонь" – "Заря" – 0:0

Турнирное положение

После ничьей "Заря" набрала 19 очков и осталась на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

Луганская команда не смогла прервать серию без побед, которая теперь насчитывает три матча.

"Оболонь" увеличила свою работу до девяти очков и осталась на 14-й позиции.

В следующем туре "Заря" сыграет против "Кудровки", а "Оболонь" встретится со львовскими "Карпатами". Оба матча запланированы на декабрь.