Як пройшов матч

Зустріч відбулася на стадіоні "Колос" у Ковалівці. "Оболонь" проводила номінально домашній матч не на власній арені через незадовільний стан газону.

На початку поєдинку господарі створили небезпечний момент за участю Дениса Теслюка. Півзахисник отримав передачу у штрафному майданчику, але Кирило Дришлюк встиг вибити м'яч у підкаті.

На 21-й хвилині Теслюк знову опинився на ударній позиції. Після подачі з кутового він виграв боротьбу та пробив головою поруч зі стійкою.

"Зоря" більше володіла м'ячем і поступово почала створювати моменти біля воріт суперника.

На 37-й хвилині Владлен Юрченко завершив комбінацію луганців ударом, проте захисник господарів Артем Мороз заблокував його спробу.

Невдовзі Сергій Бойко небезпечно пробив здалеку, однак Назарій Федорівський перевів м'яч на кутовий.

До перерви команди так і не відкрили рахунок.

"Зоря" не реалізувала свої моменти

У другому таймі гості продовжили шукати можливості для взяття воріт.

На 51-й хвилині Ігор Пердута виконав навіс до штрафного майданчика, який головою замкнув Артем Нестеренко. Однак м'яч пролетів повз ворота.

На 63-й хвилині головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник посилив напад, випустивши Пилипа Будківського та Ігоря Горбача.

На 78-й хвилині Горбач пробив головою після чергової подачі Пердути, але не влучив у ворота. За хвилину нападник завдав ще одного удару, проте голкіпер "Оболоні" впорався з ним.

Згодом свій шанс отримав Будківський. Форвард пробив в один дотик, однак захисники господарів завадили йому відзначитися.

Особливо напруженою видалася кінцівка зустрічі.

На 85-й хвилині Юрченко потужно пробив після відскоку м'яча, але Федорівський урятував господарів.

Останній небезпечний момент виник уже в компенсований час. На 90+1-й хвилині Горбач замкнув навіс ударом із близької відстані, проте воротар "Оболоні" відбив м'яч із ближнього кута.

У підсумку команди завершили зустріч без забитих м'ячів.

"Оболонь" – "Зоря" – 0:0

Турнірне становище

Після нічиєї "Зоря" набрала 19 очок і залишилася на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Луганська команда не змогла перервати серію без перемог, яка тепер налічує три матчі.

"Оболонь" збільшила свій доробок до дев'яти очок та залишилася на 14-й позиції.

У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Кудрівки", а "Оболонь" зустрінеться зі львівськими "Карпатами". Обидва матчі заплановані на грудень.