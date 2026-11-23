УПЛ, 13-й тур

ЛНЗ – "Полесье" – 1:1

Голы: Пасич, 6 – Велетень, 56

Быстрый "подарок" от Волынца

Матч в Черкассах начался с быстрого гола хозяев поля. Уже на 6-й минуте голкипер "Полесья" Волынец допустил грубую ошибку при вводе мяча в игру, отдав передачу прямо на Ндиагу возле собственной штрафной. Форвард ЛНЗ мгновенно отпасовал в центр на Пасича, который без проблем открыл счет – 1:0.

После пропущенного гола подопечные Руслана Ротаня завладели территориальным преимуществом, однако "лиловые" грамотно перекрывали свободные зоны и действовали по счету. Лучший шанс отыграться до перерыва житомиряне упустили на 38-й минуте: после прострела Эмерллаху с левого фланга Велетень оказался перед пустым углом ворот, но бедром не сумел переправить мяч в сетку.

Гол Велетеня в ответ

В начале второго тайма "Полесье" усилило давление на ворота Ледвия. Сначала голкипер ЛНЗ справился с ударами Эмерллаху, но на 56-й минуте оказался бессилен. После розыгрыша углового на левом фланге Кравченко покатил мяч к углу штрафной площадки, откуда Велетень сместился в центр и точно пробил в дальний нижний угол – 1:1.

Уже через четыре минуты игра была прервана из-за объявления воздушной тревоги в Черкасской области. Вынужденная пауза продлилась более часа, после чего команды вернулись на поле. В заключительной трети матча "Полесье" было активнее и пыталось дожать соперника, однако счет на табло больше не изменился.

Минимальная победа "Эпицентра" в Одессе

"Черноморец" – "Эпицентр" – 0:1

Гол: Кирюханцев, 28

В другом матче одесский "Черноморец" на своем поле уступил "Эпицентру" со счетом 0:1. Судьбу поединка решил единственный гол в середине первого тайма. На 28-й минуте гости воспользовались ошибками обороны "моряков", и Игорь Кирюханцев метко пробил из угла штрафной.