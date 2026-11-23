УПЛ, 13-й тур

ЛНЗ – "Полісся" – 1:1

Голи: Пасіч, 6 – Велетень, 56

Швидкий "подарунок" від Волинця

Матч у Черкасах розпочався зі швидкого забитого м'яча у виконанні господарів поля. Вже на 6-й хвилині голкіпер "Полісся" Волинець припустився грубої помилки при введенні м'яча в гру, віддавши передачу прямо на Ндіагу біля власного штрафного. Форвард ЛНЗ миттєво відпасував у центр на Пасіча, який без проблем відкрив рахунок – 1:0.

Після пропущеного голу підопічні Руслана Ротаня заволоділи територіальною перевагою, проте "бузкові" грамотно перекривали вільні зони та діяли за рахунком. Найкращий шанс відігратися до перерви житомиряни втратили на 38-й хвилині: після прострілу Емерллаху з лівого флангу Велетень опинився перед порожнім кутом, але стегном не зумів переправити м'яч у сітку.

Гол Велетня у відповідь

На старті другої половини зустрічі "Полісся" посилило тиск на ворота Ледвія. Спершу голкіпер ЛНЗ впорався з ударами Емерллаху, але на 56-й хвилині виявився безсилим. Після розіграшу кутового на лівому фланзі Кравченко покотив м'яч на кут штрафного майданчика, звідки Велетень змістився в центр і влучно пробив у дальній нижній кут – 1:1.

Вже за чотири хвилини гра була перервана через оголошення повітряної тривоги в Черкаській області. Вимушена пауза тривала понад годину, після чого команди повернулися на поле. У заключній третині поєдинку "Полісся" було більш активним і намагалося дотиснути суперника, проте рахунок на табло більше не змінився.

Мінімальна перемога "Епіцентра" в Одесі

"Чорноморець" – "Епіцентр" – 0:1

Гол: Кірюханцев, 28

В іншому матчі одеський "Чорноморець" на власному полі поступився "Епіцентру" з рахунком 0:1. Долю поєдинку вирішив єдиний гол у середині першого тайму. На 28-й хвилині гості скористалися помилками оборони "моряків", і Ігор Кірюханцев влучно пробив із кута штрафного майданчика.