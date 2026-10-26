"Знакомил с будущей женой и советовался о футболе": Сабо раскрыл секреты Лобановского

Познакомил Лобановского с будущей женой

Йожеф Сабо и Валерий Лобановский дружили еще до того, как будущий легендарный наставник начал тренерскую карьеру в "Днепре". По словам Сабо, они могли откровенно говорить о футболе и впоследствии, когда оба работали тренерами, нередко обсуждали профессиональные вопросы.

"Мы дружили еще до того, как он уехал работать в "Днепр". Лобановский был человеком непростым, упрямым, но мы могли откровенно говорить о футболе. Кстати, я познакомил его с будущей женой Адой… Позже, когда мы оба работали тренерами, я часто советовался с ним. Он мог подсказать, как лучше организовать команду, как подготовиться к сопернику", - рассказал Сабо.

Бывший наставник "Динамо" подчеркнул, что высоко ценил футбольное чутье Лобановского и его способность анализировать игру. Несмотря на непростой характер, тот был готов делиться опытом и помогать коллегам.

Советы Мэтра и ответственность тренера

По словам Сабо, Лобановский не пытался брать на себя ответственность за решения других тренеров. Напротив, он четко объяснял, кто должен отвечать за результат команды.

"При этом он всегда подчеркивал: "главный тренер - ты, и именно ты отвечаешь за результат". Это была правильная позиция. У Лобановского было исключительное футбольное чутье, и он многое понимал в игре. Да, его тренировочные нагрузки были очень тяжелыми, но команда под его руководством играла на высоком уровне", - отметил Йожеф Йожефович.

Сабо также подчеркнул, что современным тренерам недостаточно опираться только на собственную футбольную карьеру. Чтобы добиваться результатов, необходимо учиться, набираться опыта и понимать, как работать с игроками.