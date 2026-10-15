Сорвался на поле: игрок "Манчестер Сити" толкнул арбитра в матче ЛЧ

Фернандес толкнул арбитра во время атаки

На 74-й минуте, когда английская команда уступала со счетом 1:4, Фернандес готовился пробить по воротам соперника. Однако на пути футболиста оказался арбитр, перекрывший траекторию его движения.

Аргентинец толкнул Яблонского руками, после чего судья упал на газон. Рефери быстро встал и позволил продолжить игру, не наказав полузащитника за этот эпизод.

Болельщики заговорили о красной карте

Инцидент вызвал дискуссии среди футбольных болельщиков. Часть из них считает, что Фернандес заслуживал исключения за физический контакт с главным арбитром.

Другие обратили внимание на действия самого Яблонского, оказавшегося на пути футболиста во время перспективной атаки "Манчестер Сити". По их мнению, позиция рефери стала одной из причин столкновения.

В любом случае сам арбитр никак не наказал игрока, а игра продолжилась.

Манчестер Сити уступил ПСЖ

Сам поединок на стадионе "Этихад" завершился победой французского клуба со счетом 4:2. ПСЖ забил три мяча еще в первом тайме.

После перерыва "Манчестер Сити" попытался отыграться. Эрлинг Голланд оформил дубль, однако этого не хватило хозяевам для спасения матча.