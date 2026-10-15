Зірвався на полі: гравець "Манчестер Сіті" штовхнув арбітра в матчі ЛЧ

Фернандес штовхнув арбітра під час атаки

На 74-й хвилині, коли англійська команда поступалася з рахунком 1:4, Фернандес готувався пробити по воротах суперника. Однак на шляху футболіста опинився арбітр, який перекрив траєкторію його руху.

Аргентинець штовхнув Яблонського руками, після чого суддя впав на газон. Рефері швидко підвівся та дозволив продовжити гру, не покаравши півзахисника за цей епізод.

Уболівальники заговорили про червону картку

Інцидент викликав дискусії серед футбольних уболівальників. Частина з них вважає, що Фернандес заслуговував на вилучення за фізичний контакт із головним арбітром.

Інші звернули увагу на дії самого Яблонського, який опинився на шляху футболіста під час перспективної атаки "Манчестер Сіті". На їхню думку, позиція рефері стала однією з причин зіткнення.

В будь-якому разі сам арбітр жодним чином не покарав гравця, а гра продовжилася.

Манчестер Сіті поступився ПСЖ

Сам поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився перемогою французького клубу з рахунком 4:2. ПСЖ забив три м'ячі ще в першому таймі.

Після перерви "Манчестер Сіті" спробував відігратися. Ерлінг Голанд оформив дубль, однак цього не вистачило господарям для порятунку матчу.