Звезда АПЛ бросает вызов Инфантино: бывший игрок "Тоттенхема" идет в президенты ФИФА

Бунт против Инфантино

Намерение Рамона Веги бросить вызов действующему руководству происходит на фоне серьезного кризиса в мировом футболе. Джанни Инфантино столкнулся с жесткой критикой и призывами уйти в отставку из-за провальной идеи продажи доли чемпионата мира частным инвесторам. Ранее УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация обвинили президента ФИФА в нарушении доверия.

Сам Вега назвал ситуацию критической и резко раскритиковал нынешнее руководство. По его словам, футбол сейчас находится на искусственном дыхании, а слабое управление и эгоистичные войны чиновников разрушают доверие к организации.

Планы кандидата и требования к выборам

После завершения карьеры футболиста в 2004 году, во время которой он выступал за "Тоттенхем", "Селтик" и "Уотфорд", Вега успешно работал в сфере финансов. Он уже пытался баллотироваться на должность в 2015 и 2019 годах, однако тогда ему не удалось заручиться необходимой поддержкой национальных федераций.

Для официального участия в выборах кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум пяти из 211 ассоциаций-членов ФИФА, подтвердить активное участие в футболе в течение двух из последних пяти лет и пройти проверку комитета по допуску.

Главной целью своей кампании Вега называет объединение глобальной футбольной семьи, проведение реальных реформ и восстановление прозрачности.

"Я баллотируюсь, чтобы объединить мировую футбольную семью, провести настоящие и долгосрочные реформы, модернизировать ФИФА для XXI века, восстановить стабильность и доверие, в которых так нуждается наша игра", - заявил Вега.

Отметим, что действующий глава ФИФА Инфантино был избран в 2016 году, а в марте 2023-го его переизбрали на третий срок. Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться в четвертый раз.