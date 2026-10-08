Зірка АПЛ кидає виклик Інфантіно: колишній гравець "Тоттенгема" йде в президенти ФІФА

Бунт проти Інфантіно

Намір Рамона Веги кинути виклик чинному керівництву відбувається на тлі серйозної кризи у світовому футболі. Джанні Інфантіно зіткнувся з жорсткою критикою та закликами піти у відставку через провальну ідею продажу частки чемпіонату світу приватним інвесторам. Раніше УЄФА, КОНКАКАФ та Азійська футбольна конфедерація звинуватили президента ФІФА в порушенні довіри.

Сам Вега назвав ситуацію критичною та різко розкритикував нинішнє керівництво. За його словами, футбол наразі перебуває на штучному диханні, а слабке управління та егоїстичні війни чиновників руйнують довіру до організації.

Плани кандидата та вимоги до виборів

Після завершення кар'єри футболіста у 2004 році, під час якої він виступав за "Тоттенгем", "Селтік" та "Вотфорд", Вега успішно працював у сфері фінансів. Він уже намагався балотуватися на посаду у 2015 та 2019 роках, проте тоді йому не вдалося зібрати необхідної підтримки серед національних федерацій.

Для офіційної участі у виборах кандидати мають заручитися підтримкою щонайменше п'яти з 211 асоціацій-членів ФІФА, підтвердити активну участь у футболі протягом двох із останніх п'яти років та пройти перевірку комітету з допуску.

Головною метою своєї кампанії Вега називає об'єднання глобальної футбольної родини, проведення реальних реформ і відновлення прозорості.

"Я балотуюся, щоб об'єднати світову футбольну сім'ю, провести справжні та довготривалі реформи, модернізувати ФІФА для XXI століття, відновити стабільність і довіру, яких наша гра так потребує", - заявив Вега.

Зазначимо, що чинний очільник ФІФА Інфантіно був обраний у 2016 році, а у березні 2023-го його переобрали на третій термін. Наступні вибори президента ФІФА заплановані на березень 2027 року. Інфантіно має намір балотуватися вчетверте.