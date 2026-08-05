Жесткие санкции: итальянский клуб будет забирать у болельщиков сезонные абонементы за пропуски матчей

Борьба за полную посещаемость

Главная цель руководства "Комо" - обеспечить 100% заполняемость домашней арены "Джузеппе Синигалья", вмещающей 13 602 зрителя. Клуб стремится, чтобы каждое кресло работало в поддержку команды, а не оставалось пустым из-за отсутствия владельцев сезонных билетов.

С момента выхода команды в элитный итальянский дивизион два года назад, проект под руководством Сеска Фабрегаса вызвал настоящий ажиотаж.

Еврокубковый бум на живописном стадионе

В нынешнем сезоне интерес к матчам команды достиг пика, ведь команда впервые завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Руководство клуба рассчитывает на полный аншлаг как на матчах Серии А, так и во время еврокубковых вечеров вторника и среды. Введенные санционные мероприятия должны заставить фанатов либо посещать игры лично, либо своевременно передавать билеты другим желающим во избежание убытков и "слепых пятен" на трибунах.