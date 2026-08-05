Жорсткі санкції: італійський клуб забиратиме у вболівальників сезонні абонементи за пропуски матчів

Боротьба за повну відвідуваність

Головна мета керівництва "Комо" - забезпечити 100% заповнюваність домашньої арени "Джузеппе Сінігалья", яка вміщує 13 602 глядачі. Клуб прагне, щоб кожне крісло працювало на підтримку команди, а не залишалося порожнім через відсутність власників сезонних квитків.

З моменту виходу команди до елітного італійського дивізіону два роки тому, проект під керівництвом Сеска Фабрегаса спричинив справжній ажіотаж.

Єврокубковий бум на живописному стадіоні

У нинішньому сезоні зацікавленість до матчів команди сягнула піку, адже команда вперше здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Керівництво клубу розраховує на повний аншлаг як на матчах Серії А, так і під час єврокубкових вечорів вівторка та середи. Запроваджені санційні заходи мають змусити фанатів або відвідувати ігри особисто, або своєчасно передавати квитки іншим бажаючим, щоб уникнути збитків та "сліпих плям" на трибунах.