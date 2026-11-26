Лига Европы. Общий этап, 5-й тур

"Виктория" Пльзень – "Бенфика" – 4:0

Голы: Грошовски, 30, Аду, 43, Кабонго, 44, 46

"Бенфика" посыпалась после ошибки украинца

Несмотря на попытки гостей искать шансы в атаке на старте встречи, счет открыли хозяева на 30-й минуте. Анатолий Трубин отдал неудачную передачу при выходе "Бенфики" из обороны – мяч перехватили соперники, провели атаку, и Патрик Грошовски точным ударом поразил ворота.

В конце первого тайма защита лиссабонцев окончательно просела: на 43-й минуте экс-нападающий "Кривбасса" Принс Аду удвоил преимущество "Виктории" с передачи Кабонго, а уже через минуту сам Кристоф Кабонго сделал счет 3:0. В начале второго тайма, на 46-й минуте, Кабонго оформил дубль после передачи Грошовски – 4:0.

Игра Трубина и выход Судакова

У Анатолия Трубина было много работы с первых минут матча: голкипер неоднократно спасал "Бенфику", однако неудачный пас при выходе из обороны на 30-й минуте и общие провалы в защите привели к четырем пропущенным мячам. В целом "Бенфика" могла пропустить еще больше: Трубин совершил целых 7 сейвов.

Георгий Судаков вышел на поле в начале второго тайма вместо Энцо Барренечеа. Полузащитник пытался обострить игру впереди, но изменить ход встречи "Бенфике" уже не удалось.