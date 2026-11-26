Ліга Європи. Загальний етап, 5-й тур

"Вікторія" Пльзень – "Бенфіка" – 4:0

Голи: Грошовскі, 30, Аду, 43, Кабонго, 44, 46

"Бенфіка" посипалася після помилки українця

Попри спроби гостей шукати шанси в атаці на старті зустрічі, рахунок відкрили господарі на 30-й хвилині. Анатолій Трубін віддав невдалу передачу під час виходу "Бенфіки" з оборони – м'яч перехопили суперники, провели атаку, і Патрік Грошовскі точним ударом вразив ворота.

Наприкінці першого тайму захист лісабонців остаточно просів: на 43-й хвилині екс-нападник "Кривбаса" Прінс Аду подвоїв перевагу "Вікторії" з асисту Кабонго, а вже за хвилину сам Крістоф Кабонго зробив рахунок 3:0. На початку другого тайму, на 46-й хвилині, Кабонго оформив дубль після передачі Грошовскі – 4:0.

Гра Трубіна та вихід Судакова

Анатолій Трубін мав багато роботи з перших хвилин матчу: голкіпер неодноразово рятував "Бенфіку", проте невдалий пас при виході з оборони на 30-й хвилині та загальні провали в захисті призвели до чотирьох пропущених м'ячів. Загалом "Бенфіка" могла пропускати ще більше: Трубін здійснив аж 7 сейвів.

Георгій Судаков вийшов на поле на старті другого тайму замість Енцо Барренечеа. Півзахисник намагався загострити гру попереду, але змінити перебіг зустрічі "Бенфіці" вже не вдалося.