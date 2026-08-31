Ужасные ляпы Суркиса: "Динамо" потерпело разгром в УПЛ из-за фатальных ошибок голкипера (видео)

УПЛ. 4-й тур

"Буковина" – "Динамо" – 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис, 53 (автогол), Ильин, 83

Фатальные ошибки Суркиса

Хозяева поля, до этой встречи не забившие ни одного мяча в чемпионате, шокировали гостей уже на 12-й минуте. Тарас Михавко отдал передачу назад на Вячеслава Суркиса, однако тот слишком долго замешкался с решением. Олег Кожушко мгновенно запрессинговал голкипера и подставил ногу под его вынос – мяч срикошетил прямо в сетку ворот.

На 21-й минуте "Буковина" удвоила преимущество после еще одной ошибки Суркиса, но арбитр Владимир Новохатний после просмотра ВАР отменил гол из-за фола Эдвина на старте атаки.

Впрочем, на 53-й минуте вратарь "Динамо" снова допустил роковую ошибку, выпустив мяч из рук во время борьбы после углового. После очередной проверки повторов судья засчитал автогол Суркиса, удвоив преимущество хозяев.

После этого подавленный Суркис сам попросил замену, и на 60-й минуте в игру вступил дебютант "Динамо" Валентин Ольховой.

В конце встречи черновчане, не думавшие садиться в оборону, довели счет до разгромного. На 83-й минуте Олег Ильин замкнул фланговую передачу и головой отправил третий мяч в сетку ворот киевлян.

Невероятные сейвы Пенькова и отчаяние киевлян

Несмотря на итоговый разгром, динамовцы имели немало возможностей изменить ход встречи. В первом тайме Андрей Ярмоленко попал в штангу, а главным героем в составе "Буковины" стал голкипер Герман Пеньков. Он выдал серию невероятных сейвов, нейтрализовав опасные удары Матвея Пономаренко, Джастина Лонвейка и Виталия Буяльского.

Не помогли столичной команде и масштабные замены во втором тайме - выходы Назара Волошина, который успел получить предупреждение за срыв атаки, Эдуардо Герреро, Александра Пихаленка и Эрика Мунгенге не спасли "Динамо" от итогового фиаско.

Черновицкий клуб одержал сенсационную и историческую победу. А "Динамо" потерпело первое поражение в УПЛ в текущем сезоне.