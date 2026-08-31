Жахливі ляпи Суркіса: "Динамо" зазнало розгрому в УПЛ через фатальні помилки голкіпера (відео)

УПЛ. 4-й тур

"Буковина" – "Динамо" – 3:0

Голи: Кожушко, 12, Суркіс, 53 (автогол), Ільїн, 83

Фатальні помилки Суркіса

Господарі поля, які до цієї зустрічі не забили жодного м'яча в чемпіонаті, шокували гостей вже на 12-й хвилині. Тарас Михавко віддав передачу назад на В'ячеслава Суркіса, проте той надто довго забарився з рішенням. Олег Кожушко миттєво запресингував голкіпера та підставив ногу під його виніс – м'яч зрикошетив прямо у сітку воріт.

На 21-й хвилині "Буковина" подвоїла перевагу після ще одного хибного епізоду від Суркіса, але арбітр Володимир Новохатній після перегляду ВАР скасував гол через фол Едвіна на старті атаки.

Втім, на 53-й хвилині воротар "Динамо" знову припустився фатальної помилки, випустивши м'яч із рук під час боротьби після кутового. Чергова перевірка повторів завершилася рішенням судді зарахувати автогол Суркіса, подвоївши перевагу господарів.

Пригнічений голкіпер сам попросив заміну, тож на 60-й хвилині у гру вступив дебютант "Динамо" Валентин Ольховий.

Наприкінці зустрічі чернівчани, які й не думали сідати в оборону, довели рахунок до розгромного. На 83-й хвилині Олег Ільїн замкнув флангову передачу й головою відправив третій м'яч у сітку воріт киян.

Неймовірні сейви Пенькова та розпач киян

Попри підсумковий розгром, динамівці мали чимало нагод змінити перебіг подій. У першому таймі Андрій Ярмоленко поцілив у стійку, а головним героєм у складі "Буковини" став голкіпер Герман Пеньков. Він видав серію божевільних сейвів, нейтралізувавши небезпечні удари Матвія Пономаренка, Джастіна Лонвейка та Віталія Буяльського.

Не допомогли столичній команді й повномасштабні заміни у другому таймі - виходи Назара Волошина (який встиг отримати попередження за зрив атаки), Едуардо Герреро, Олександра Піхальонка та Еріка Мунгенге не врятували "Динамо" від підсумкового фіаско.

Чернівецький клуб здобув сенсаційну й історичну перемогу. А "Динамо" зазнало першої поразки в УПЛ у поточному сезоні.