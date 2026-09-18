Сборная Украины неожиданно получила путевку на ЧМ-2026 по ампфутболу
Сборная Украины по ампфутболу официально вошла в список участников чемпионата мира 2026 года. Всемирная федерация ампфутбола (WAFF) утвердила включение "сине-желтых" в состав участников финальной стадии турнира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу международной организации.
Как украинцы получили шанс
Украинская команда выступит на Мундиале вместо сборной Ирландии. Ирландцы были вынуждены сняться с соревнований из-за кадровых проблем и травм игроков, которые помешали сформировать полноценный состав.
Формат турнира и место проведения
Мировое первенство пройдет с 13 по 22 ноября 2026 года в мексиканском городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос. Сборная Украины будет соревноваться за главный трофей среди 24 сильнейших национальных команд планеты.
Полученный шанс стал логическим продолжением успешных выступлений украинцев на международной арене после триумфа в Дивизионе C Лиги наций EAFF.
Развитие ампфутбола в Украине
Выход на мировую арену является результатом активного развития этого вида спорта внутри страны. Проект "Лига сильных" при поддержке фонда УАФ опекает более 25 всеукраинских и региональных клубов.
Теперь украинские спортсмены смогут представить национальный флаг и продемонстрировать высокий уровень игры на крупнейшем мировом форуме.
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