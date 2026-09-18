Збірна України несподівано отримала путівку на ЧС-2026 з ампфутболу

Як українці отримали шанс

Українська команда виступить на Мундіалі замість збірної Ірландії. Ірландці були змушені знятися зі змагань через кадрові проблеми та травми гравців, які завадили сформувати повноцінний склад.

Формат турніру та місце проведення

Світова першість проходитиме з 13 по 22 листопада 2026 року в мексиканському місті Сан-Хуан-де-лос-Лагос. Збірна України змагатиметься за головний трофей серед 24 найсильніших національних команд планети.

Отриманий шанс став логічним продовженням успішних виступів українців на міжнародній арені після тріумфу в Дивізіоні C Ліги націй EAFF.

Розвиток ампфутболу в Україні

Вихід на світову арену є результатом активного розвитку цього виду спорту всередині країни. Проєкт "Ліга дужих" за підтримки фонду УАФ наразі опікується понад 25 всеукраїнськими та регіональними клубами.

Тепер українські спортсмени матимуть змогу представити національний прапор та продемонструвати високий рівень гри на найбільшому світовому форумі.