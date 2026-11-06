Осталось сыграть только один тайм: в УПЛ определили дату доигрывания между "Левым Берегом" и "Буковиной"
Украинская Премьер-лига определила дату и время доигрывания матча 11-го тура между "Левым Берегом" и "Буковиной". Командам осталось провести лишь второй тайм встречи, которую прервали из-за продолжительной воздушной тревоги.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Матч доиграют во время международной паузы
Дирекция УПЛ утвердила, что "Левый Берег" и "Буковина" вернутся на поле в субботу, 14 ноября. Начало доигрывания запланировано на 12:00.
Командам осталось провести только один тайм – после первой половины встречи черновицкий клуб ведет со счетом 1:0.
Доигрывание состоится во время международной паузы. Решение было принято с учетом обращений обоих клубов, регламентных норм, а также согласования Украинской ассоциации футбола и УЕФА.
Почему поединок не удалось завершить раньше
Матч 11-го тура начался 31 октября на "Арене Левый Берег" в Киевской области. Команды успели провести первый тайм, однако перед началом второй половины встречи игру пришлось остановить из-за продолжительной воздушной тревоги.
Сначала доиграть поединок планировали 1 ноября в 12:00, однако ситуация с безопасностью не позволила возобновить игру. В итоге продление матча было перенесено на неопределенный срок.
"Буковина" ведет в счете
Единственный гол в первом тайме забил Виталий Груша. На 23-й минуте полузащитник "Буковины" отправил мяч в ворота соперника с помощью рикошета.
"Левому Берегу" придется играть в течение всего второго тайма, чтобы избежать поражения.
Ранее мы сообщали, что в рамках 11-го тура УПЛ не удалось доиграть сразу три матча - одним из них стала встреча "Полесья" и "Колосса".