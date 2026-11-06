Залишилося зіграти лише один тайм: в УПЛ визначили дату догравання між "Лівим Берегом" та "Буковиною"

Матч дограють під час міжнародної паузи

Дирекція УПЛ затвердила, що "Лівий Берег" і "Буковина" повернуться на поле в суботу, 14 листопада. Початок догравання запланований на 12:00.

Командам залишилося провести лише один тайм - після першої половини зустрічі чернівецький клуб веде з рахунком 1:0.

Догравання відбудеться під час міжнародної паузи. Рішення ухвалили з урахуванням звернень обох клубів, регламентних норм, а також погодження Української асоціації футболу та УЄФА.

Чому поєдинок не вдалося завершити раніше

Матч 11-го туру розпочався 31 жовтня на "Арені Лівий Берег" у Київській області. Команди встигли провести перший тайм, однак перед початком другої половини зустрічі гру довелося зупинити через тривалу повітряну тривогу.

Спочатку дограти поєдинок планували 1 листопада о 12:00, проте безпекова ситуація не дозволила відновити гру. У підсумку продовження матчу перенесли на невизначений термін.

"Буковина" веде в рахунку

Єдиний гол у першому таймі забив Віталій Груша. На 23-й хвилині півзахисник "Буковини" відправив м'яч у ворота суперника з допомогою рикошету.

"Лівому Берегу" доведеться відіграватися протягом усього другого тайму, щоб уникнути поразки.