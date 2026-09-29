Воспитанник "Шахтера" по-спортивному отомстил клубу: как пострадали "горняки"

Пять голов в трёх клубах

Именно "горнякам" Тотовицкий забил больше всего голов за свою карьеру — пять. (Мариупольский "Ильичевец" — 1, черниговская "Десна" — 1 и луганская "Заря" — победный хет-трик)

"Наверное, хотел доказать, чтобы вернуться, это во-первых. Во-вторых — с "Шахтером" всегда интересно играть", – рассказал он.

Последний матч на "Донбасс Арене": Тотовицкий забил "Шахтеру"

От Тотовицкого страдали топ-клубы УПЛ

По словам игрока, помимо "Шахтера", результативными были матчи против команд из верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины.

"В то время не только с "Шахтером", но и с "Динамо", с "Днепром", с "Металлистом" — командами, которые находятся в верхней части таблицы, которые играют в футбол и дают тебе играть. Поэтому против "Шахтера" – и когда я играл за "Зарю", и когда за "Десну" – у нас всегда получались результативные матчи", – пояснил футболист.

Он добавил, что в таких матчах его команды не пытались просто обороняться и играть на отбой, что и способствовало результативному футболу.