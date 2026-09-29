Вихованець "Шахтаря" по-спортивному помстився клубу: як постраждали "гірники"

П'ять голів у трьох клубах

Саме "гірникам" Тотовицький забив найбільше голів за свою кар’єру — п’ять. (Маріупольський "Іллічівець" – 1, чернігівська "Десна" – 1, та луганська "Зоря" – переможний хет-трик)

"Напевно, хотів довести, щоб повернутися, це перше. Друге – з "Шахтарем" завжди цікаво грати", – розповів він.

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За словами гравця, окрім "Шахтаря", результативними були матчі проти команд із верхівки турнірної таблиці чемпіонату України.

"На той час не лише з "Шахтарем", а й "Динамо", з "Дніпром", з "Металістом" – командами, які у верхній частині таблиці, які грають у футбол і дають грати тобі. Тому проти "Шахтаря" і коли я за "Зорю" грав, і коли за "Десну", у нас завжди виходили результативні матчі", – пояснив футболіст.

Він додав, що в таких матчах його команди не намагалися просто оборонятися та грати на відбій, що й сприяло результативному футболу.