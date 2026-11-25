Как забил Забарный

Встреча на парижском стадионе "Парк де Пренс" началась для хозяев поля неудачно. Уже на 5-й минуте матча римляне вышли вперед благодаря точному удару Марио Эрмосо.

Отыграться парижане сумели в середине первого тайма, а главным героем эпизода стал именно Забарный, вышедший в стартовом составе французского гранда. На 31-й минуте Сенни Маюлу исполнил навес с углового на ближнюю штангу, где украинский центрбек выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в сетку ворот.

Для защитника сборной Украины этот гол стал первым в карьере в рамках основной сетки Лиги чемпионов, а также третьим забитым мячом во всех турнирах в текущем сезоне.

Турнирное положение перед матчем

К очному противостоянию соперники подошли с разными турнирными показателями: после четырех стартовых туров парижский клуб набрал максимальные 12 очков благодаря четырем победам подряд, тогда как в активе "Ромы" было лишь четыре балла.

Поединок в Париже продолжается: после первого тайма счет равный – 1:1.