Забарный забил дебютный гол в Лиге чемпионов в матче ПСЖ – "Рома" (видео)
Украинский защитник французского ПСЖ Илья Забарный открыл счет своим забитым мячам в Лиге чемпионов. Футболист отметился результативным ударом в поединке пятого тура основного этапа турнира против итальянской "Ромы".
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как забил Забарный
Встреча на парижском стадионе "Парк де Пренс" началась для хозяев поля неудачно. Уже на 5-й минуте матча римляне вышли вперед благодаря точному удару Марио Эрмосо.
Отыграться парижане сумели в середине первого тайма, а главным героем эпизода стал именно Забарный, вышедший в стартовом составе французского гранда. На 31-й минуте Сенни Маюлу исполнил навес с углового на ближнюю штангу, где украинский центрбек выиграл борьбу на втором этаже и головой переправил мяч в сетку ворот.
Для защитника сборной Украины этот гол стал первым в карьере в рамках основной сетки Лиги чемпионов, а также третьим забитым мячом во всех турнирах в текущем сезоне.
Турнирное положение перед матчем
К очному противостоянию соперники подошли с разными турнирными показателями: после четырех стартовых туров парижский клуб набрал максимальные 12 очков благодаря четырем победам подряд, тогда как в активе "Ромы" было лишь четыре балла.
Поединок в Париже продолжается: после первого тайма счет равный – 1:1.
В первых матчах дня в ЛЧ "Барселона" уверенно разобрались с "Сабахом", а "Славия" драматически уступила "Вильярреалу".