Як забив Забарний

Зустріч на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" розпочалася для господарів поля невдало. Вже на 5-й хвилині матчу римляни вийшли вперед завдяки точному удару Маріо Ермосо.

Відігратися парижани зуміли в середині першого тайму, а головним героєм епізоду став саме Забарний, який вийшов у стартовому складі французького гранда. На 31-й хвилині Сенні Маюлу виконав навіс із кутового на ближню стійку, де український центрбек виграв боротьбу на другому поверсі та головою переправив м'яч у сітку воріт.

Для оборонця збірної України цей гол став першим у кар'єрі в рамках основної сітки Ліги чемпіонів, а також третім забитим м'ячем у всіх турнірах у поточному сезоні.

Турнірні розклади перед матчем

До очного протистояння суперники підійшли з різними турнірними показниками: після чотирьох стартових турів паризький клуб набрав максимальні 12 очок після чотирьох перемог поспіль, тоді як в активі "Роми" було лише чотири залікові бали.

Поєдинок у Парижі триває: після першого тайму рахунок рівний – 1:1.