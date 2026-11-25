Забарний забив дебютний гол у Лізі чемпіонів у матчі ПСЖ – "Рома" (відео)
Український захисник французького ПСЖ Ілля Забарний відкрив лік своїм забитим м'ячам у Лізі чемпіонів. Футболіст відзначився результативним ударом у поєдинку п'ятого туру основного етапу турніру проти італійської "Роми".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Як забив Забарний
Зустріч на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" розпочалася для господарів поля невдало. Вже на 5-й хвилині матчу римляни вийшли вперед завдяки точному удару Маріо Ермосо.
Відігратися парижани зуміли в середині першого тайму, а головним героєм епізоду став саме Забарний, який вийшов у стартовому складі французького гранда. На 31-й хвилині Сенні Маюлу виконав навіс із кутового на ближню стійку, де український центрбек виграв боротьбу на другому поверсі та головою переправив м'яч у сітку воріт.
Для оборонця збірної України цей гол став першим у кар'єрі в рамках основної сітки Ліги чемпіонів, а також третім забитим м'ячем у всіх турнірах у поточному сезоні.
Турнірні розклади перед матчем
До очного протистояння суперники підійшли з різними турнірними показниками: після чотирьох стартових турів паризький клуб набрав максимальні 12 очок після чотирьох перемог поспіль, тоді як в активі "Роми" було лише чотири залікові бали.
Поєдинок у Парижі триває: після першого тайму рахунок рівний – 1:1.
У перших матчах дня в ЛЧ "Барселона" впевнено розібралися з "Сабахом", а "Славія" драматично поступилася "Вільярреалу".