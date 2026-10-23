С юбилейным голом Краснопира: "Полесье" уверенно разбило "Оболонь"

Украинская Премьер-лига, 10-й тур

"Полесье" - "Оболонь" - 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Андраде, 9, Краснопир, 59, Велетень, 70.

"Полесье" не оставило шансов "Оболони"

Хозяева на Центральном стадионе в Житомире открыли счет на 9-й минуте. Леандр Андраде результативно сыграл головой и вывел команду Руслана Ротаня вперед.

Во втором тайме преимущество житомирян удвоил Игорь Краснопир. На 59-й минуте нападающий сборной Украины отличился очередным голом после хеттрика в предыдущем туре против киевского "Динамо".

На 70-й минуте Владислав Велетень забил третий мяч хозяев и установил окончательный счет – 3:0. После этого игру прервали из-за воздушной тревоги.

"Полесье" снова на вершине УПЛ

Победа позволила команде Руслана Ротаня набрать 25 очков и возглавить турнирную таблицу. "Шахтер" имеет 24 балла и опустился на вторую позицию.

"Оболонь" с семью очками занимает 13-е место.