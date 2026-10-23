З ювілейним голом Краснопіра: "Полісся" впевнено розбило "Оболонь"

Українська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Полісся" - "Оболонь" - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Андраде, 9, Краснопір, 59, Велетень, 70.

"Полісся" не залишило шансів "Оболоні"

Господарі на Центральному стадіоні в Житомирі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині. Леандр Андраде результативно зіграв головою та вивів команду Руслана Ротаня вперед.

У другому таймі перевагу житомирян подвоїв Ігор Краснопір. На 59-й хвилині нападник збірної України відзначився черговим голом після хеттрику в попередньому турі проти київського "Динамо".

На 70-й хвилині Владислав Велетень забив третій м’яч господарів і встановив остаточний рахунок - 3:0. Після цього гру перервали через повітряну тривогу.

"Полісся" знову на вершині УПЛ

Перемога дозволила команді Руслана Ротаня набрати 25 очок і очолити турнірну таблицю. "Шахтар" має 24 бали та опустився на другу позицію.

"Оболонь" із сімома очками посідає 13-те місце.