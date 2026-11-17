Евро-2027 U19. Квалификация, второй раунд. 3-й тур

Румыния U19 – Украина U19 – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Пеллегрини, 87.

Украина пропустила в конце матча с Румынией

В третьем туре второго раунда отбора на Евро-2027 сборная Украины U19 встречалась со сверстниками из Румынии. Судьбу противостояния решил один гол, забитый незадолго до завершения основного времени.

На 87-й минуте нападающий Фернанду Пеллегрини поразил ворота украинской команды и принес румынам победу со счетом 1:0.

Украина завершила групповой этап на первом месте

До встречи с Румынией украинцы имели максимальные шесть очков после двух туров. Сначала команда одержала волевую победу над Израилем (3:2), а затем минимально обыграла Италию (1:0).

Успех в матче с итальянцами гарантировал сборной Украины место в первой тройке группы, получающей право продолжить борьбу в следующем раунде. Впрочем, поражение от Румынии стало первой потерей очков для "сине-желтых" на этом этапе квалификации.

В другом матче третьего тура Израиль и Италия сыграли вничью 0:0. По итогам группового этапа Украина набрала шесть очков и заняла первое место.

Итоговая турнирная таблица:

Украина – 6 очков (3 матча), разница голов 4:3. Италия – 4 очка (3), 2:1. Израиль – 4 очка (3), 4:4. Румыния – 3 очка (3), 2:4.

Когда состоится следующий раунд отбора на Евро-2027

Квалификация к юниорскому чемпионату Европы-2027 проходит по обновленному формату. В сезоне-2026/27 УЕФА впервые ввел три раунда отбора вместо двух: первый состоялся весной 2026 года, второй проходит осенью, а третий запланирован на весну 2027-го.

На следующем этапе 28 сборных распределят на семь групп по четыре команды. В финальную часть турнира выйдут победители групп, а также Чехия, принимающая соревнования.

Жеребьевка третьего раунда квалификации запланирована на 10 декабря 2026 года. Финальный турнир чемпионата Европы U19 состоится в Чехии с 18 июня по 1 июля 2027 года.