Євро-2027 U19. Кваліфікація, другий раунд. 3-й тур

Румунія U19 - Україна U19 - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Пеллегріні, 87.

Україна пропустила наприкінці матчу з Румунією

У третьому турі другого раунду відбору на Євро-2027 збірна України U19 зустрічалася з однолітками з Румунії. Долю протистояння вирішив один гол, забитий незадовго до завершення основного часу.

На 87-й хвилині нападник Фернанду Пеллегріні вразив ворота української команди та приніс румунам перемогу з рахунком 1:0.

Україна завершила груповий етап на першому місці

До зустрічі з Румунією українці мали максимальні шість очок після двох турів. Спочатку команда здобула вольову перемогу над Ізраїлем (3:2), а потім мінімально обіграла Італію (1:0).

Успіх у матчі з італійцями гарантував збірній України місце у першій трійці групи, яка отримує право продовжити боротьбу у наступному раунді. Втім, поразка від Румунії стала першою втратою очок для "синьо-жовтих" на цьому етапі кваліфікації.

В іншому матчі третього туру Ізраїль та Італія зіграли внічию 0:0. За підсумками групового етапу Україна набрала шість очок і посіла перше місце.

Підсумкова турнірна таблиця:

Україна - 6 очок (3 матчі), різниця голів 4:3. Італія - 4 очки (3), 2:1. Ізраїль - 4 очки (3), 4:4. Румунія - 3 очки (3), 2:4.

Коли відбудеться наступний раунд відбору на Євро-2027

Кваліфікація до юніорського чемпіонату Європи-2027 проходить за оновленим форматом. У сезоні-2026/27 УЄФА вперше запровадив три раунди відбору замість двох: перший відбувся навесні 2026-го року, другий проходить восени, а третій запланований на весну 2027-го.

На наступному етапі 28 збірних розподілять на сім груп по чотири команди. До фінальної частини турніру вийдуть переможці груп, а також Чехія, яка прийматиме змагання.

Жеребкування третього раунду кваліфікації заплановане на 10 грудня 2026-го року. Фінальний турнір чемпіонату Європи U19 відбудеться у Чехії з 18 червня до 1 липня 2027-го року.