"Я человек обидчивый": Сабо объяснил, почему ушел из "Динамо"

Почему покинул "Динамо"

По словам ветерана, на его решение оказал существенное влияние конфликт с тогдашним главным тренером команды Виктором Масловым. Сабо признал, что тяжело переживает обиды, поэтому не смог переступить из-за противоречий с наставником.

"Я человек обидчивый, и конфликт с Виктором Масловым сильно на меня повлиял", - рассказал он.

Продолжение карьеры

После ухода из "Динамо" Йожеф Сабо перебрался в луганскую "Зари", которая демонстрировала хорошие результаты и могла претендовать на самые высокие места. Со временем Сабо получил приглашение вернуться в Киев, однако отказался.

"Мне было тяжело перешагнуть через оскорбление", - объяснил бывший игрок.

Позже в Сабо приехали Лев Яшин и Виктор Царев. Они сообщили, что видеть его в составе московского "Динамо" хочет тренер Константин Бесков. Это предложение заинтересовало футболиста, и он согласился на переезд в Москву.

Впрочем, жизнь вдали от семьи оказалась непростой. Сабо пришлось проживать в гостинице, и со временем он понял, что его московский этап карьеры подходит к концу.