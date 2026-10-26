"Я людина образлива": Сабо пояснив, чому пішов із "Динамо"

Чому покинув "Динамо"

За словами ветерана, на його рішення суттєво вплинув конфлікт із тодішнім головним тренером команди Віктором Масловим. Сабо визнав, що важко переживає образи, тому не зміг переступити через суперечності з наставником.

"Я людина образлива, і конфлікт із Віктором Масловим сильно на мене вплинув", - розповів він.

Продовження кар'єри

Після відходу з "Динамо" Йожеф Сабо перебрався до луганської "Зорі", яка демонструвала хороші результати й могла претендувати на найвищі місця. Згодом Сабо отримав запрошення повернутися до Києва, однак відмовився.

"Мені було важко переступити через образу", - пояснив колишній гравець.

Пізніше до Сабо приїхали Лев Яшин і Віктор Царьов. Вони повідомили, що бачити його у складі московського "Динамо" хоче тренер Костянтин Бєсков. Ця пропозиція зацікавила футболіста, і він погодився на переїзд до Москви.

Втім, життя далеко від родини виявилося непростим. Сабо довелося мешкати в готелі, і з часом він зрозумів, що його московський етап кар’єри добігає кінця.