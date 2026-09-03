По взаимному согласию: "Кривбасс" расторг контракт с иностранным защитником

Путь хорвата в Кривом Роге

Анте Бекавац присоединился к составу "красно-белых" в июле 2025 года. За это время защитник успел закрепиться в ротации команды.

Хорват принял участие в 22 официальных матчах во всех турнирах. В его активе – 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне Бекавац выходил на поле в трех матчах.

Кадровые изменения и карьера защитника

Прекращение сотрудничества с Бекавац произошло на фоне активного усиления состава. Также накануне криворожский клуб официально представил новичка – полузащитника Сантьяго Куису.

Анте Бекавац является питомцем "Хайдука" из Сплита. Он также выступал в Хорватии за "Дугополье", "Кроатию" Змеевцы и "Посушье".