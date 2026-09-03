За взаємною згодою: "Кривбас" розірвав контракт з іноземним захисником

Шлях хорвата у Кривому Розі

Анте Бекавац приєднався до складу "червоно-білих" у липні 2025-го року. За цей час захисник встиг закріпитися у ротації команди.

Хорват взяв участь у 22 офіційних матчах у всіх турнірах. В його активі - 2 результативні передачі. У поточному сезоні Бекавац виходив на поле в трьох матчах.

Кадрові зміни та кар'єра захисника

Припинення співпраці з Бекавацом відбулося на тлі активного підсилення складу. Також напередодні криворізький клуб офіційно представив новачка - півзахисника Сантьяго Куїсу.

Анте Бекавац є вихованцем "Хайдука" зі Спліта. Він також виступав у Хорватії за "Дугопольє", "Кроатію" Зміявці та "Посуш'є".