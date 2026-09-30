Потерял 20%: вратарь сборной Украины серьезно подешевел

Снижение стоимости и утрата места в основе

Согласно последнему обновлению, Анатолий Трубин подешевел сразу на 5 миллионов евро. Теперь аналитики портала оценивают 25-летнего украинца в 20 миллионов евро.

Главной причиной падения цены стала утрата игровой практики в португальском гранде. В текущем сезоне украинский голкипер проиграл конкуренцию за место в первом составе Самуэлю Соарешу:

Трубин провел всего 3 матча, в которых пропустил 2 гола и оформил 2 "сухих" поединка. Также Анатолий отыграл "на ноль" матч 2-го тура Лиги наций против Грузии.

Общие цифры в "Бенфике" и турнирное положение команды

Украинский страж ворот выступает за лиссабонцев с лета 2023 года, когда перешел из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро. За это время в составе "орлов" он успел провести 152 матча, пропустить 146 мячей и получить 60 клиншитов.

Сейчас "Бенфика" занимает 2-е место в Примейра-лиге, имея в своем наследии 16 зачетных пунктов после 7 туров. Лиссабонцы отстают от лидирующего "Порту" на 5 очков.