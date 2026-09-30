Втратив 20%: воротар збірної України серйозно подешевшав

Зниження вартості та втрата місця в основі

Згідно з останнім оновленням, Анатолій Трубін подешевшав одразу на 5 мільйонів євро. Відтепер аналітики порталу оцінюють 25-річного українця у 20 мільйонів євро.

Головною причиною падіння ціни стала втрата ігрової практики у португальському гранді. У поточному сезоні український голкіпер програв конкуренцію за місце в першому складі Самуелю Соарешу:

Трубін провів лише 3 матчі, в яких пропустив 2 голи та оформив 2 "сухі" поєдинки. Також Анатолій відіграв "на нуль" матч 2-го туру Ліги націй проти Грузії.

Загальні цифри в "Бенфіці" та турнірне становище команди

Український страж воріт виступає за лісабонців із літа 2023-го року, коли перейшов із донецького "Шахтаря" за 10 мільйонів євро. За цей час у складі "орлів" він устиг провести 152 матчі, пропустити 146 м'ячів та здобути 60 кліншитів.

Зараз "Бенфіка" посідає 2-ге місце у Прімейра-лізі, маючи у своєму доробку 16 залікових пунктів після 7 турів. Лісабонці відстають від лідируючого "Порту" на 5 очок.