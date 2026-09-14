Все это знают: Ямаль назвал единственного конкурента за "Золотой мяч"

Аргументы Ямаля

В недавнем интервью, последовавшем после яркого дубля в ворота "Валенсии", Ямаль без лишней скромности оценил собственные шансы на получение "Золотого мяча". В своей оценке испанец опирался на невероятные командные и индивидуальные достижения за год.

Ведь Ямаль со сборной Испании победил на чемпионате мира, а с "Барселоной" – чемпионат и Суперкубок Испании. Ко всему этому он прибавил 24 гола и 18 ассистов во всех турнирах.

"Кому бы я его отдал? Лучшему игроку в мире. Честно говоря, относительно лучшего игрока в мире, возможно, нас двое - я и Мбаппе. И я думаю, что я заслуживаю этого в этом году из-за того, чего я достиг. Да, для меня это очень очевидно, и каждый, кто смотрит матчи, знает это", - заявил Ямаль.

Позиция Мбаппе

Собственно, нападающий "Реала" Килиан Мбаппе также активно борется за награду, делая ставку на выдающиеся индивидуальные показатели. Несмотря на то, что мадридцы завершили сезон без командных трофеев, а сборная Франции уступила испанцам в полуфинале мундиаля, француз установил новые бомбардирские рекорды и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалов.

"Я верю, что могу выиграть его в этом году. Это одна из моих целей. Люди говорят, что я не выиграл трофей, но это индивидуальная награда... Не было игрока лучше меня", - подчеркнул Мбаппе.