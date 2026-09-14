Всі це знають: Ямаль назвав єдиного конкурента за "Золотий м'яч"

Аргументи Ямаля

У нещодавньому інтерв'ю, яке відбулося після яскравого дублю у ворота "Валенсії", Ямаль без зайвої скромності оцінив власні шанси на здобуття "Золотого м'яча". У своїй оцінці іспанець спирався на неймовірні командні та індивідуальні здобутки за рік.

Адже Ямаль зі збірною Іспанії переміг на чемпіонаті світу, а з "Барселоною" - чемпіонат та Суперкубок Іспанії. До всього цього він додав 24 голи та 18 асистів у всіх турнірах.

"Кому б я його віддав? Найкращому гравцю у світі. Чесно кажучи, щодо найкращого гравця у світі, можливо, нас двоє - я і Мбаппе. І я думаю, що я заслуговую на це цього року через те, чого я досяг. Так, для мене це дуже очевидно, і кожен, хто дивиться матчі, знає це", - заявив Ямаль.

Позиція Мбаппе

Власне, нападник "Реала" Кіліан Мбаппе також активно бореться за нагороду, роблячи ставку на видатні індивідуальні показники. Незважаючи на те, що мадридці завершили сезон без командних трофеїв, а збірна Франції поступилася іспанцям у півфіналі мундіалю, француз встановив нові бомбардирські рекорди та став найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

"Я вірю, що можу виграти його цього року. Це одна з моїх цілей. Люди кажуть, що я не виграв трофей, але це індивідуальна нагорода... Не було гравця кращого за мене", - підкреслив Мбаппе.