Справились без Сифуэнтеса: "Эпицентр" разгромил "Кудровку" в матче УПЛ

"Кудровка" – "Эпицентр": ход матча

Интриги в этом противостоянии не получилось: "Эпицентр" вышел вперед на 36-й минуте, когда отличился Вадим Сидун. После перерыва команда Сергея Нагорняка продолжала контролировать ситуацию на поле и на 75-й минуте Сидун оформил дубль.

Точку в матче буквально через три минуты после гола Сидуна поставил Карлос Рохас. Таким образом, "Эпицентр" одержал гостевую победу со счетом 3:0.

Отметим, что это был первый матч "Эпицентра" после того, как его покинул лидер команды Хоакин Сифуэнтес, который продолжит карьеру в "Карпатах".

УПЛ. 4-й. тур

"Кудровка" – "Эпицентр" – 0:3

Голы: Сидун, 36, 75; Рохас, 78.

Календарь и турнирная таблица УПЛ

После этой победы "Эпицентр" набрал 7 очков в четырех матчах и временно поднялся на третье место в турнирной таблице. "Кудровка" после четырех матчей имеет в активе всего 2 балла и сейчас располагается на 13-й строчке.

Следующий матч "Эпицентр" сыграет дома, в Каменец-Подольском. Его соперником будет "Буковина", этот матч состоится 6 сентября в 13:00.

"Кудровка" в 5-м туре УПЛ будет играть с "Полисьем". Этот матч состоится в Житомире 4 сентября. Начало в 18.00.