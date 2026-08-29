Впоралися без Сіфуентеса: "Епіцентр" розгромив "Кудрівку" в матчі УПЛ

"Кудрівка" – "Епіцентр": хід матчу

Інтриги в цьому протистоянні не вийшло: "Епіцентр" вийшов вперед на 36-й хвилині, коли відзначився Вадим Сидун. По перерві команда Сергія Нагорняка продовжувала контролювати ситуацію на полі і на 75-й хвилині той-таки Сидун оформив дубль.

Крапку у матчі буквально за три хвилини після голу Сидуна поставив Карлос Рохас. Таким чином, "Епіцентр" здобув гостьову перемогу із рахунком 3:0.

Відзначимо, що це був перший матч "Епіцентра" після того, як його залишив лідер команди Хоакін Сіфуентес, який продовжить кар'єру в "Карпатах".

УПЛ. 4-й. тур

"Кудрівка" – "Епіцентр" – 0:3

Голи: Сидун, 36, 75; Рохас, 78.

Календар і турнірна таблиця УПЛ

Після цієї перемоги "Епіцентр" набрав 7 очок у чотирьох матчах і тимчасово піднявся на третє місце у турнірній таблиці. "Кудрівка" після чотирьох матчів має в активі лише 2 бали і наразі розташовується на 13-й сходинці.

Наступний матч "Епіцентр" зіграє вдома, у Кам'янець-Подільському. Його суперником буде "Буковина", цей матч відбудеться 6 вересня о 13:00.

"Кудрівка" у 5-му турі УПЛ гратиме із "Поліссям". Цей матч відбудеться у Житомирі 4 вересня. Початок о 18:00.