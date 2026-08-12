Впервые за 48 лет: сборную Нидерландов может возглавить иностранный тренер

Кандидаты-неудачники и исторический прецедент

Пост руководителя нидерландской сборной остается вакантным после недавнего ухода Рональда Кумана. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривал несколько статусных отечественных вариантов, среди которых фигурировали Арне Слот, Петер Босс и Эрик тен Хаг. Однако по разным причинам – преимущественно из-за действующих обязательств перед клубами или разногласий в видении проекта – все эти кандидатуры отпали.

В случае успешного завершения переговоров с Мартинесом это назначение станет историческим для местного футбола. У испанца есть все шансы стать первым иностранным главным тренером "оранжевых" с 1978-го года. Последним иностранцем, возглавлявшим сборную Нидерландов, был легендарный австрийский специалист Эрнст Хаппель.

Предыстория и ближайшие вызовы

53-летний Роберто Мартинес находится без работы с начала июля 2026 года. Он покинул пост главного тренера сборной Португалии сразу после завершения выступлений команды на Чемпионате мира-2026.

Аналогичная судьба постигла его предшественника в Нидерландах. Рональд Куман, работавший с национальной командой с января 2023 года, ушел в отставку в июле 2026-го. Причиной увольнения стал вылет нидерландцев на ранней стадии 1/16 финала ЧМ-2026, где они сенсационно уступили сборной Марокко в серии послематчевых пенальти.

Перед новым наставником будут стоять серьезные турнирные задания на ближайшую перспективу. Уже этой осенью сборная Нидерландов стартует в обновленном розыгрыше Лиги наций-2026. В рамках сильнейшего Дивизиона А "Оранье" попали в непростую группу, где их ждут противостояния с командами Германии, Сербии и Греции.