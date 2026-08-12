Вперше за 48 років: збірну Нідерландів може очолити іноземний тренер

Кандидати-невдахи та історичний прецедент

Посада керманича нідерландської збірної залишається вакантною після нещодавнього відходу Рональда Кумана. Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) розглядав декілька статусних вітчизняних варіантів, серед яких фігурували Арне Слот, Петер Бос та Ерік тен Хаг. Проте з різних причин - переважно через чинні зобов'язання перед клубами або розбіжності у баченні проєкту - усі ці кандидатури відпали.

У разі успішного завершення перемовин із Мартінесом, це призначення стане історичним для місцевого футболу. Іспанець має всі шанси стати першим іноземним головним тренером "помаранчевих" з 1978-го року. Останнім іноземцем, який очолював збірну Нідерландів, був легендарний австрійський фахівець Ернст Хаппель.

Передісторія та найближчі виклики

53-річний Роберто Мартінес перебуває без роботи з початку липня 2026-го року. Він покинув посаду головного тренера збірної Португалії одразу після завершення виступів команди на Чемпіонаті світу-2026.

Аналогічна доля спіткала і його попередника у Нідерландах. Рональд Куман, який працював із національною командою з січня 2023-го року, пішов у відставку в липні 2026-го. Причиною звільнення став виліт нідерландців на ранній стадії 1/16 фіналу ЧС-2026, де вони сенсаційно поступилися збірній Марокко в серії післяматчевих пенальті.

Перед новим наставником стоятимуть серйозні турнірні завдання на найближчу перспективу. Вже цієї осені збірна Нідерландів стартує в оновленому розіграші Ліги націй-2026. У межах найсильнішого Дивізіону А "Ораньє" потрапили до непростої групи, де на них чекають протистояння з командами Німеччини, Сербії та Греції.