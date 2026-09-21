Вратарь-герой и дубль от аутсайдера: символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA

Матчи 7-го тура УПЛ

"Полесье" минимально победило "Кривбасс" благодаря пенальти Игоря Краснопира, "Динамо" во втором тайме дожало "Зарю", а "Левый Берег" одержал свою первую победу в сезоне, обыграв "Эпицентр".



В воскресенье "Кудровка" и "Колос" устроили результативную перестрелку, завершившуюся победой кузовов 3:2. "Карпаты" и "Верес" сыграли вничью 1:1, а "Шахтер" уверенно разобрался с ЛНЗ - 3:0.



Однако главным событием стартового матча тура стал гол, который вряд ли скоро забудут болельщики УПЛ. Голкипер "Оболони" Назарий Федоровский в компенсированное время пошел в чужую штрафную на подачу углового и ударом головой спас свою команду от поражения в Одессе. Это лишь второй в истории элитного дивизиона Украины гол вратаря не с пенальти.

Результаты матчей в 7-м туре УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

По итогам этих матчей редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Кирилл Круторогов.

Символическая сборная 7-го тура УПЛ

Даниил Вереитин

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Новостей Малыш ("Динамо"), Томаш Кендзера ("Динамо"), Жан Педросу ("Карпаты"), Богдан Михайличенко ("Полесье")

Моха ("Карпаты"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Викентий Волошин ("Левый Берег")

Андре Гонсалвеш ("Верес"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Невертон ("Шахтер").

Никита Малюгин

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Богдан Михайличенко ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Крупский ("Харьков")

Владимир Бражко ("Динамо"), Викентий Волошин ("Левый Берег"), Ариналдо Ррапай ("Колос")

Фелипе Виейра ("Карпаты"), Педриньо ("Шахтер")

Евгений Смирный ("Кудровка")

Андрей Костенко

Дмитрий Потрошитель ("Шахтер")

Педро Энрике ("Шахтер"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Илья Крупский ("Харьков")

Ариналдо Ррапай ("Колос"), Владимир Бражко ("Динамо"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Педриньо ("Шахтер")

Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Андре Гонсалвеш ("Верес")

Кирилл Круторогов

Назарий Федоровский (Оболонь)

Илья Крупский ("Харьков"), Кай Ципот ("Верес"), Андрей Акимов ("Левый Берег"), Педро Энрике ("Шахтер")

Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Владимир Бражко ("Динамо"), Фелипе Виейра ("Карпаты")

Игорь Краснопир ("Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Евгений Смирный (фото: Instagram/zheka_smyrnyi)

Игроком тура по итогам опроса можно признать Евгения Смирного, которого все респонденты включили в свою символическую сборную. В отчетном туре Евгений оформил дубль в ворота "Колоса". И хотя это его команде не помогло (поражение 2:3), выступление 28-летнего полузащитника получилось достаточно ярким.

Список бомбардиров

После 7 туров УПЛ бомбардирскую гонку возглавил Игорь Краснопир. Нападающий "Полесья" забил победный мяч своей команды в ворота "Кривбасса" и таким образом оформил свое уже пятое взятие ворот в текущем чемпионате.

Лучшие бомбардиры УПЛ 2026/2027

5 - Игорь Краснопир ("Полесье")

4 - Матвей Пономаренко ("Динамо"), Фелипе Виейра ("Карпаты"), Батон Забергджа ("Харьков"), Петер Итодо ("Харьков")

3 – Кауан Элиас ("Шахтер"), Назарий Русин ("Карпаты").

Турнирная таблица УПЛ

После 7 туров в турнирной таблице "Полесье" и "Шахтер" имеют равное количество баллов и делят первое место. "Карпаты" занимают третье место, а "Динамо" пока четвертое. Хуже всего дела обстоят в "Оболони" и "Кудровки".

Турнирная таблица УПЛ (фото: УПЛ)

Следующий тур УПЛ состоится 10-11 октября после почти трехнедельной паузы на матчи национальных сборных.