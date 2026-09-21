Вратарь-герой и дубль от аутсайдера: символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA
Сзади все восемь матчей седьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Тур растянулся на три дня и подарил сразу несколько памятных событий, а редакция Sport RBC.UA традиционно составила символическую сборную тура.
Матчи 7-го тура УПЛ
"Полесье" минимально победило "Кривбасс" благодаря пенальти Игоря Краснопира, "Динамо" во втором тайме дожало "Зарю", а "Левый Берег" одержал свою первую победу в сезоне, обыграв "Эпицентр".
В воскресенье "Кудровка" и "Колос" устроили результативную перестрелку, завершившуюся победой кузовов 3:2. "Карпаты" и "Верес" сыграли вничью 1:1, а "Шахтер" уверенно разобрался с ЛНЗ - 3:0.
Однако главным событием стартового матча тура стал гол, который вряд ли скоро забудут болельщики УПЛ. Голкипер "Оболони" Назарий Федоровский в компенсированное время пошел в чужую штрафную на подачу углового и ударом головой спас свою команду от поражения в Одессе. Это лишь второй в истории элитного дивизиона Украины гол вратаря не с пенальти.
По итогам этих матчей редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу в этот раз присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко и Кирилл Круторогов.
Символическая сборная 7-го тура УПЛ
Даниил Вереитин
- Назарий Федоровский ("Оболонь")
- Новостей Малыш ("Динамо"), Томаш Кендзера ("Динамо"), Жан Педросу ("Карпаты"), Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Моха ("Карпаты"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Викентий Волошин ("Левый Берег")
- Андре Гонсалвеш ("Верес"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Невертон ("Шахтер").
Никита Малюгин
- Назарий Федоровский ("Оболонь")
- Богдан Михайличенко ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Тарас Михавко ("Динамо"), Илья Крупский ("Харьков")
- Владимир Бражко ("Динамо"), Викентий Волошин ("Левый Берег"), Ариналдо Ррапай ("Колос")
- Фелипе Виейра ("Карпаты"), Педриньо ("Шахтер")
- Евгений Смирный ("Кудровка")
Андрей Костенко
- Дмитрий Потрошитель ("Шахтер")
- Педро Энрике ("Шахтер"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Илья Крупский ("Харьков")
- Ариналдо Ррапай ("Колос"), Владимир Бражко ("Динамо"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Педриньо ("Шахтер")
- Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Андре Гонсалвеш ("Верес")
Кирилл Круторогов
- Назарий Федоровский (Оболонь)
- Илья Крупский ("Харьков"), Кай Ципот ("Верес"), Андрей Акимов ("Левый Берег"), Педро Энрике ("Шахтер")
- Назарий Воробчак ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Владимир Бражко ("Динамо"), Фелипе Виейра ("Карпаты")
- Игорь Краснопир ("Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо").
Игроком тура по итогам опроса можно признать Евгения Смирного, которого все респонденты включили в свою символическую сборную. В отчетном туре Евгений оформил дубль в ворота "Колоса". И хотя это его команде не помогло (поражение 2:3), выступление 28-летнего полузащитника получилось достаточно ярким.
Список бомбардиров
После 7 туров УПЛ бомбардирскую гонку возглавил Игорь Краснопир. Нападающий "Полесья" забил победный мяч своей команды в ворота "Кривбасса" и таким образом оформил свое уже пятое взятие ворот в текущем чемпионате.
Лучшие бомбардиры УПЛ 2026/2027
- 5 - Игорь Краснопир ("Полесье")
- 4 - Матвей Пономаренко ("Динамо"), Фелипе Виейра ("Карпаты"), Батон Забергджа ("Харьков"), Петер Итодо ("Харьков")
- 3 – Кауан Элиас ("Шахтер"), Назарий Русин ("Карпаты").
Турнирная таблица УПЛ
После 7 туров в турнирной таблице "Полесье" и "Шахтер" имеют равное количество баллов и делят первое место. "Карпаты" занимают третье место, а "Динамо" пока четвертое. Хуже всего дела обстоят в "Оболони" и "Кудровки".
Следующий тур УПЛ состоится 10-11 октября после почти трехнедельной паузы на матчи национальных сборных.